Il giornalista Giovanni Floris a confronto con gli studenti del Liceo Empedocle di Agrigento

Oggi, il Palacongressi di Agrigento ha ospitato lo scrittore e giornalista Giovanni Floris, che ha partecipato ad un incontro organizzato dal Liceo Classico e Musicale “Empedocle”, diretto dal Dirigente Scolastico, prof.ssa Marika Helga Gatto. L’evento, che si è svolto anche grazie al patrocinio del Comune di Agrigento e dell’Ente Parco Valle dei Templi, ha visto l’autore confrontarsi con gli studenti sui temi del suo ultimo libro, Asini che volano. Elogio degli italiani tra cinema e realtà, saggio edito da Solferino che, attraverso la lente d’ingrandimento dei cinepanettoni, fornisce una chiave di lettura, come di consueto, sagace e pungente del nostro tempo e del carattere degli italiani.

L’incontro con l’autore, che da sempre rappresenta uno degli elementi costitutivi dell’identità culturale del Liceo “Empedocle”, ha visto anche la partecipazione delle famiglie, le quali hanno aderito all’iniziativa con entusiasmo ed interesse e hanno potuto condividere con i propri figli un’irripetibile opportunità di crescita umana e culturale.

Ad animare l’incontro sono stati gli alunni, che si sono distinti per la profondità delle analisi proposte e l’acume delle domande con le quali si sono confrontati con una figura di primo piano del giornalismo nostrano e internazionale, mostrando serietà e spirito critico e offrendo agli intervenuti un interessante momento di riflessione e dibattito. Tra gli argomenti affrontati, il ruolo della scuola nella società contemporanea, la meritocrazia, l’impatto delle nuove tecnologie sul linguaggio scritto e parlato, l’importanza dell’impegno civile dei giovani.

“Il pluralismo culturale, i valori della democrazia e della Costituzione rappresentano da sempre il fondamento su cui basiamo ogni giorno il nostro lavoro nelle nostre aule scolastiche ed oggi abbiamo avuto l’opportunità di confrontarci su questi temi con un ospite d’eccezione che non si è risparmiato nel dialogo con i nostri studenti” ha dichiarato il Dirigente Scolastico, prof.ssa Marika Helga Gatto, a suggello dell’incontro, ringraziando l’ospite per la disponibilità e l’importante occasione offerta agli studenti e all’intera città di Agrigento.