Parte il Carnevale di Sciacca, per il 400° anniversario con tanti grandi ospiti

Il Carnevale di Sciacca, che si appresta a compiere 400 anni, è ai blocchi di partenza: l’evento, uno dei più longevi d’Italia, si terrà sabato 14, domenica 15, venerdì 20, sabato 21 e domenica 22 febbraio 2026. Una straordinaria ed enorme festa in tutta la città dedicata a grandi e piccini, con maestosi carri allegorici, musica, tanti spettacoli, ospiti e attività collaterali, che renderanno questa edizione davvero imperdibile sia per gli adulti che per i bambini.

Il circuito del Carnevale di Sciacca sarà animato da otto imponenti corsi mascherati di carri allegorici, realizzati in cartapesta con movimenti meccanici, gruppi mascherati con costumi creati ad arte, musiche inedite, recite allegoriche e un ricchissimo programma di eventi culturali, show e tante attività collaterali. Presente il Kids Village Mega Center Toys lo spazio dedicato ai bambini, il Luna park e tre importanti palchi: il principale Palco di Via Allende, il palco dedicato all’animazione e agli spettacoli notturni TicketSms Stage e l’area dedicata ai bambini denominata Kids Village Mega Center Toys e situata al Giardino del Museo del Carnevale che quest’anno ospiterà anche un nuovo Teatro Tenda.

Il ricco programma ufficiale del Carnevale di Sciacca prevede varie attività e opportunità di divertimento per i fruitori di tutte le età. La cerimonia di apertura si terrà sabato 14 febbraio a partire dalle ore 15:45 sul palco di Via Allende, alla presenza del Sindaco di Sciacca Fabio Termine che accoglierà la maschera ufficiale del Carnevale Peppe Nappa, a cui consegnerà simbolicamente le chiavi della Città.

Per tutti e cinque i giorni, a partire dalle ore 16:00,sul palco di Via Allende,si terranno le sfilate e i magnifici spettacoli ed esibizioni dei Carri Allegorici e dei gruppi mascherati in concorso.

A conclusione di ciascuna delle cinque sfilate pomeridiane, sul palco principale di Via Allende a partire dalle ore 20:30, spazio agli spettacoli, alle esibizioni serali dei Carri Allegorici in concorso e alle recite allegoriche.

Dalle ore 23:00, invece, sul TicketSms Stage e per tutte le serate del Carnevale, ci sarà l’appuntamento con il “CARNIVAL REVIVAL”, che farà ballare e cantare sulle note dei famosi inni musicali del Carnevale di Sciacca.

Sullo stesso palco previsti altri spettacoli musicali sabato 14 e sabato 21 febbraio. Venerdì 20 febbraio alle ore 23:45, invece, sempre sul TicketSms Stage, si esibirà un ospite d’eccezione: Fabio Rovazzi.

Per il gran finale di domenica 22 febbraio, invece è prevista, intorno alle 01:00 circa e sempre sul palco di Via Allende, la proclamazione dei vincitori, con la relativa cerimonia di premiazione, in seguito alla quale verrà svelato il manifesto del Carnevale di Sciacca per l’edizione 2027. Infine, in via Allende, a chiusura dell’ultima serata, si terrà il rogo del Peppe Nappa, la cerimonia in cui la maschera simbolo del Carnevale di Sciacca riconsegnerà le chiavi della città al sindaco, che precederà il tradizionale rogo.

Tante anche le iniziative pensate per i più piccoli; durante tutte e cinque le giornate, presso il Giardino del Museo del Carnevale, dalle ore 16:00, i bambini e le loro famiglie saranno infatti i benvenuti al “Kids Village Mega Center Toys”per tanti spettacoli di animazione, esibizioni di artisti di strada e divertenti baby dance.

Domenica 15 febbraio e domenica 22 febbraio dalle ore 11:30 sul palco di Via Allendesi terranno poi due speciali manifestazioni dedicate ai bambini, oltre a degli speciali spettacoli previsti per le 15:30.

Numerose le attività collaterali curate da L’AltraSciacca ed i pacchetti di visite guidate della città curate dal Museo diffuso dei 5 Sensi.

Ospiti d’eccezione, per la giornata di domenica 15 febbraio dalle ore 15:00, la coppia di creator amatissima da famiglie e bambini con milioni di follower e visualizzazioni, i “Me contro Te”, che porteranno sul palco di Via Allende uno spettacolo–showcase in forma di concerto durante il quale canteranno le loro canzoni più famose, regalando un momento di festa, musica e divertimento per grandi e piccoli. L’evento si terrà sul palco del Carnevale di Sciacca. Domenica 22 febbraio dalle ore 15:00 lo spettacolo di baby dance con Daisy Dot.

Il programma, in costante aggiornamento, è consultabile al seguente link: https://www.carnevalesciacca.it/il-programma/

In questa edizione del Carnevale di Sciacca i carri in gara saranno 8, ognuno di loro legato ad una storia, antica o moderna che sia, ad un’antica tradizione, una novità recente o ad un richiamo al futuro.

Si parte con il carro pensato per la maschera simbolo del Carnevale di Sciacca, quello dedicato a Peppe Nappa, che per l’edizione di quest’anno ritorna all’antichità delle sue radici e riabbraccia la tradizione, trasformandosi in un moderno Bacco del Carnevale, allegro, goloso e amante del buon vino. Su questo carro, infatti, Peppe Nappa sarà raffigurato su una grande botte, circondato da uva, foglie di vite e altri simboli di abbondanza, per invitare tutti a lasciare da parte la routine e celebrare la gioia di vivere.

Si prosegue poi con un carro di tutt’altra concezione, più moderno e legato all’attualità. Intitolato “Tu mi rubi l’anima”, questo carro illustra una giovane ragazza, luminosa ma fragile, divisa tra il sogno e l’illusione ed il mondo reale. Un conflitto che crescerà fino alla decisione finale.

Con il carro denominato “Toda gioia toda allegria, destinazione Bahia”, invece, si riscopre una connessione tra due città lontane, ma sorelle: quelle di Sciacca e di Salvador de Bahia. Unite dal mare, dal ritmo e dalla forza delle tradizioni, il legame non si è mai spezzato nel tempo e questa grande festa sembra proprio l’occasione giusta per celebrarlo, unendo i due popoli nella gioia.

Non solo tradizione, ma anche un po’ di oriente in questa edizione del Carnevale di Sciacca. Merito del carro che prende il nome de “La via della Sete”, che racconta la storia di un Maharaja che, seguendo la via della Seta, finisce per perdersi e giungere fino a Sciacca, dove scopre che la vera ricchezza non risiede nell’oro, bensì nell’acqua.

Un invito alla riflessione è invece l’idea alla base del carro chiamato “L’evoluzione della specie”, che ci invita a riflettere sul fatto che, al giorno d’oggi, la vera evoluzione non risieda nel dominio o nell’uso della forza, ma nella capacità di ascolto, di solidarietà e di empatia con gli altri, l’unico vero progresso in grado di portare pace e un futuro migliore.

Si passa dall’attualità alla storia antica, invece, con “Appesi a un filo”, il carro dedicato alla storia greca del filo di Arianna, mito che descrive l’eterna lotta tra ragione e istinto. Con l’augurio che l’umanità moderna riesca a trovare il proprio filo di speranza.

C’è anche un’occhiata alle vicende internazionali moderne in questo carnevale, ed è quella che cerca di dare il carro “Segnali di fumo”, in cui Donald Trump, nei panni del capo tribù Toro Seduto, cerca di riportare l’America allo splendore di un tempo, muovendosi tra sogno e realtà. Seduto su una mezzaluna che si trasforma in aquila, incarna il potere e un’antica saggezza.

La rassegna dei carri si chiude con “Non aprite quella porta”, carro dedicato ad un Atlante schiacciato dagli errori compiuti dall’umanità e dalla sempre maggiore corruzione dei potenti, un inferno in cui la civiltà crolla e dove speranze, valori, e promesse vengono tradite. Atlante riuscirà ancora a reggere il peso o verrà schiacciato dagli errori compiuti ciclicamente dall’uomo?

Con i suoi 400 anni di storia, che si compiono proprio nell’edizione 2026, il Carnevale di Sciacca è riconosciuto come uno dei carnevali più importanti d’Italia e viene annoverato tra i Carnevali Storici dal Ministero per i Beni e Attività Culturali. Un evento in costante crescita, che nel 2025 ha totalizzato 135.000 presenze e oltre 10 milioni di visualizzazioni sui social; nel 2024, invece, ha conquistato il secondo posto tra gli eventi più seguiti in Sicilia con oltre 35.000 partecipanti in una sola giornata (a certificarlo è il Rapporto SIAE 2024).

Il Carnevale di Sciacca, inoltre, è appena stato inserito nella lista dei Carnevali più apprezzati d’Italia posizionandosi all’ottavo posto della classifica elaborata sulla base delle recensioni pubblicate su Tripadvisor.

La realizzazione, la gestione e la promozione del Carnevale di Sciacca sono gestite dalla società vincitrice del bando emanato del Comune di Sciacca, la Futuris srls, che ne cura l’organizzazione insieme alla società Record srls in collaborazione con il Comune di Sciacca, e gode del patrocinio della Regione Sicilia.

Mangiatorella è l’acqua ufficiale del Carnevale di Sciacca 2026.

Tomarchio è la bibita ufficiale del Carnevale di Sciacca 2026.

Garziano Macchine Agricole è partner tecnico ufficiale dell’evento e fornirà i trattori per tutti i carri in concorso.

Tariffe biglietti

BIGLIETTO GIORNALIERO

(€ 7,00 + € 1,00 ddp) – totale € 8,00

(valido sia per residenti che per non residenti)

ABBONAMENTO 5 GIORNATE

(€ 13,00 + € 2,00 ddp) – totale € 15,00

(valido sia per residenti che per non residenti)

L’ingresso sarà gratuito per:

● Bambini di altezza inferiore a 120 cm;

● ⁠Tutti i residenti all’interno del circuito;

● I disabili con accompagnatore che presentano una condizione accertata (Legge 104 articolo 3 comma 3);

● I professionisti, i titolari di attività e rispettivi dipendenti le cui attività sono ubicate all’interno del circuito della manifestazione.

● In più l’organizzazione, nonostante non fosse previsto nel bando di gara, garantirà 2 ingressi gratuiti per tutte le giornate a tutti i genitori dei ragazzi che partecipano ai gruppi dei carri di età inferiore a 14 anni.

L’ingresso giornaliero da diritto ad assistere al corso mascherato a tutti gli spettacoli e le aree tematiche e alla visita del Museo del Carnevale di Sciacca.

Prevendita online oppure attraverso i punti fisici (tabacchi e agenzie viaggi nel comune di Sciacca e hinterland, elenco in aggiornamento sul sito www.carnevalesciacca.it)

Sarà possibile acquistare i biglietti anche direttamente al corso mascherato presso i tre botteghini distribuiti lungo il circuito.

Info e Biglietti

I biglietti sono disponibili su: www.carnevalesciacca.it e www.ticketsms.it