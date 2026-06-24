Un gesto per la comunità, il Lions Club Agrigento dona un defibrillatore alla Prefettura 





ll Lions Club Agrigento Chiaramonte, presieduto da Giuseppe Pullara, ha consegnato questa mattina un defibrillatore, dispositivo salvavita, alla Prefettura di Agrigento. L’azione rientra nell’ambito delle attività di servizio alla comunità e, in particolare, dell’Area Salute, con l’obiettivo dichiarato di “rafforzare la cultura della prevenzione e della tutela della salute pubblica”.

Il dispositivo sarà a servizio dell’intera comunità. All’evento ha partecipato il Prefetto di Agrigento, Salvatore Caccamo, rappresentanti delle istituzioni del territorio e una delegazione del Lions Club.

“La consegna del defibrillatore vuole rappresentare un atto di responsabilità verso la cittadinanza – dichiara il Presidente Pullara –. La rapidità di intervento in caso di arresto cardiaco può salvare vite. Il nostro Club continuerà a promuovere la cultura della prevenzione e del primo soccorso”. L’iniziativa si inserisce pienamente nella missione lionistica di servizio, solidarietà e attenzione ai bisogni del territorio, con particolare riguardo alla tutela della salute e alla diffusione di buone pratiche di sicurezza e prevenzione.