Minaccia passanti con una catena: fermato e denunciato 55enne
L'uomo deve rispondere di porto ingiustificato di oggetti atti ad offendere,
Gli agenti della Polizia di Stato hanno fermato un pluripregiudicato catanese di 55 anni che, in strada, nei pressi di via Ingegnere, ha minacciato i passanti con una grossa catena che roteava tra le mani. L’uomo, con giacca mimetica, ha mantenuto un atteggiamento minaccioso anche quando, sul posto, è intervenuta una pattuglia della squadra volanti della Questura di Catania, impegnata in un servizio di controllo del territorio nella zona.
Nonostante l’atteggiamento poco collaborativo, i poliziotti dell’Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico sono riusciti a bloccare l’uomo, prima che potesse colpire qualcuno dei passanti. La catena è stata recuperata e sequestrata, mentre il 55enne, che non ha saputo fornire alcuna giustificazione del suo comportamento, è stato denunciato all’Autorità Giudiziaria per porto ingiustificato di oggetti atti ad offendere.