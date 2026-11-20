Un tamponamento a catena si è verificato lungo la statale 115, in località San Bartolo, nel tratto compreso tra Sciacca e Menfi. Secondo una prima ricostruzione, all’origine dell’incidente ci sarebbe stato l’improvviso attraversamento della carreggiata da parte di un cane randagio. La presenza dell’animale avrebbe provocato una brusca reazione da parte di uno dei conducenti, innescando una serie di collisioni tra i veicoli coinvolti.

Nell’impatto si sono registrati alcuni feriti lievi. Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118 con un’ambulanza per prestare i primi soccorsi. Presenti anche gli agenti della Polizia Stradale, che hanno effettuato i rilievi necessari per ricostruire l’esatta dinamica dell’incidente e accertare eventuali responsabilità. Sono ancora in corso gli accertamenti per chiarire nel dettaglio quanto accaduto.