Una passeggiata accessibile per tutti nella Girgenti di Pirandello

Un percorso culturale for all ovvero, aperto ed accessibile, a tutte le persone, andando oltre ogni barriera fisica, psico-fisica, sensoriale e sociale.

E’ una passeggiata storica dedicata ai luoghi di Luigi Pirandello che si svolgerà Venerdì 25 settembre. L’iniziativa, con il patrocinio gratuito del Comune di Agrigento è organizzata dalle associazioni “Terebinto Biodiversità”, “Abbatti le barriere” “Blasco da Mompracen”, “Anthos Oltre la Valle”. Tra i partner dell’evento, troviamo anche le Cooperative sociali “CAPP in Azione Sociale” e “Al Kahrub” che, da tanti anni, sono impegnate sui temi dell’inclusione, l’autonomia e la cura della persona. A loro si aggiungono, pure, Plurias Assicurazioni, Otive, Abbatti le barriere e Tanovè.

La partenza, prevista alle ore 16.00 da Piazza Plebis Rea, si articolerà lungo un percorso che farà conoscere alcuni dei luoghi del centro storico di Agrigento che hanno dato la linfa narrativa e teatrale a Pirandello, premio Nobel per la Letteratura nel 1934.

Il percorso “La Girgenti di Pirandello per TUTTI” è stato ideato da Roberto Bruccoleri (operatore culturale indipendente) e Alice Natalello (Girgenti – Oltre la Valle) insieme alla collaborazione di Giacomo Sicurello. Per l’occasione, alcune navette del Mudia, saranno a disposizione gratuitamente per gli spostamenti delle persone con difficoltà motorie.

La CAPP in Azione Sociale, già dal 2003, ha promosso attività di turismo accessibile nel territorio di Palermo e Agrigento. Il Manifesto di Agrigento ha anticipato, già nel 2004, questo approccio, riconoscendo il turismo come un bisogno sociale primario e affermando il principio della fruibilità universale dei beni e dei servizi turistici per ogni persona, indipendentemente dalle circostanze personali, sociali, economiche e di qualsiasi natura.

“Siamo molto contenti di essere stati coinvolti in questa bella iniziativa – afferma Carmelo Roccaro, amministratore delegato di CAPP in Azione Sociale di Agrigento – nella quale si valorizzeranno alcuni luoghi molto significativi dello scrittore Luigi Pirandello dove ha trascorso alcuni momenti importanti della sua vita. Da oltre 20 anni, come cooperativa, ci occupiamo di promozione del turismo accessibile in Sicilia. Oggi, in seguito all’introduzione del modello bio-psico-sociale da parte dell’Organizzazione Mondiale della Sanità con l’ICF, si parla finalmente di accessibilità per tutti, in senso ampio, superando le diverse settorialità specifiche. In particolare, con l’accessibilità for all, ci si attiva per accogliere e consentire la partecipazione alle persone con diverse disabilità, motorie, sensoriali, cognitive ma anche alle persone con situazioni legate all’età o ad altre condizioni di vita e bisogni specifici. Occorre, infatti, andare ben oltre l’immagine della persona su sedia a ruote per garantire la fruibilità di una esperienza a tutte le persone. Per questo, ribadiamo l’importanza del Manifesto che elabora dei principi per generare sia benefici economici che risposte soddisfacenti a turisti e cittadini/e. Perché non dimentichiamo che, un sistema turistico accessibile per tutti, ha, inevitabilmente, una ricaduta positiva diretta anche sulla qualità della vita dei cittadini residenti”.

Il Manifesto del Summit Mondiale sul Turismo Accessibile – Destinazioni per Tutti, tenutosi a Torino lo scorso anno, recita: “Il turismo per tutti non è solo una meta da raggiungere ma un viaggio collettivo verso esperienze di viaggio dignitose e gioiose per ogni persona“. La passeggiata è a partecipazione gratuita ma con posti limitati.