Catania

Oltre 4 chili di droga e 200 cartucce in un casolare, indagini

Oltre quattro chili di droga e più di 200 cartucce, alcune delle quali di tipo militare, sono state sequestrate dai carabinieri in un deposito

Pubblicato 34 minuti fa
Da Redazione

Oltre quattro chili di droga e più di 200 cartucce, alcune delle quali di tipo militare, sono state sequestrate dai carabinieri in un deposito a Palagonia, nel Catanese. In campo i militari dell’aliquota operativa della Compagnia di Palagonia, con il supporto dello squadrone eliportato Cacciatori ‘Sicilia’, che in un casolare in contrada Carrubbo hanno trovato sul pavimento diverse buste contenenti più di due chili di marijuana, un chilo e mezzo di eroina, già confezionata in 14 involucri e 3 panetti, e quasi un chilo di hashish. La perquisizione, inoltre, ha consentito di recuperare 229 cartucce di diverso calibro: calibro 22, calibro 9, calibro 7,65, calibro 7,62×39 e calibro 7,62×50, oltre ad altre 5 cartucce calibro 7,62×50 da addestramento, con ogiva in plastica. Le ricerche estese ad altri punti del casolare, hanno consentito di scovare anche un fusto in acciaio da circa 100 litri, un contenitore in acciaio lungo 2 metri e un tubo in plastica, tutti interrati e vuoti, ritenuti verosimilmente i nascondigli sotterranei per la droga o le armi. La sostanza stupefacente e le munizioni sono state sequestrate e saranno sottoposte ai successivi accertamenti. 

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