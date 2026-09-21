Pro Sport Ravanusa, un weekend di grandi risultati

È stato un weekend particolarmente intenso e ricco di soddisfazioni per la Pro Sport Ravanusa, impegnata contemporaneamente su tre importanti appuntamenti podistici, tra Campionati Italiani, una gara nazionale e una mezza maratona.

Tre palcoscenici diversi che hanno visto gli atleti della società ravanusana distinguersi con prestazioni di rilievo, confermando ancora una volta la qualità e la continuità del lavoro svolto dalla Pro Sport Ravanusa. A Campi Bisenzio, in Toscana, sono andati in scena i Campionati Italiani Master, dove la Pro Sport Ravanusa è stata rappresentata da Diego Sanfilippo e Giuseppe Paci, entrambi impegnati nella prova dei 5000 metri su pista. Per i due atleti una partecipazione importante e una prestazione che arricchisce il percorso sportivo della società in una manifestazione di livello nazionale. Trasferta a Palermo, invece, per il Memorial Salvo D’Acquisto, gara nazionale sulla distanza dei 10 chilometri. Ancora una volta protagonista la “solita” Liliana Scibetta, che ha confermato il suo ottimo momento conquistando la vittoria nella categoria SF45. Un’altra prestazione di carattere per l’atleta della Pro Sport Ravanusa, ormai presenza costante ai vertici della propria categoria.

Il terzo fronte ha visto gli atleti impegnati nella Mezza Maratona di Licata, dove sono arrivati altri importanti risultati. Giuseppina Samperisi e Sebastiano Vicarihanno conquistato la vittoria nelle rispettive categorie, mentre Pippo Sorce ha ottenuto un brillante secondo posto. Buone anche le prestazioni di Alfonso Sciarratta, Renzo Alio e Francesco Mistretta, protagonisti di una gara positiva e capaci di contribuire, con le loro prestazioni, alla bella giornata vissuta dalla squadra. Un bilancio dunque estremamente positivo per la Pro Sport Ravanusa, capace di essere presente e competitiva su tre diversi appuntamenti, dalla pista alla strada, dalla competizione nazionale alle gare territoriali.