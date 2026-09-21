Viabilità, aggiudicato l’appalto per la manutenzione straordinaria di tre strade provinciali

L’Ufficio Gare del Libero Consorzio Comunale di Agrigento ha aggiudicato la gara per l’affidamento dei lavori di manutenzione straordinaria delle Strade Provinciali n. 5-A Camastra-Sottofari-C.da Aronica, n. 5-B C.da Aronica-Cipolla-SS 123, n. 46 dalla Naro-Campobello alla SS 123 (c.da Durrà), e n. 63-A da SS 115 a quadrivio C.da tre Fontane. L’appalto è stato aggiudicato all’impresa IG Costruzioni Srl in avvalimento con la Miredil srl (ausiliaria), con sede a Cinisi (PA), con un ribasso del 31,41741% per un importo complessivo di 660.000,00 euro più Iva, compresi 19.800 euro per oneri di sicurezza. Si tratta di lavori finanziati con fondi previsti dalla Legge 234/2021 e successivo programma ottennale di cui al D.M. Del 09/02/2022.

A breve la firma del contratto d’appalto e la consegna dei lavori, che saranno eseguiti su indicazioni dei tecnici del Libero Consorzio Comunale di Agrigento, che hanno elaborato il progetto per la manutenzione dei tracciati, nei quali sono stati rilevati cedimenti della sede stradale, delle ripe e delle scarpate e deterioramento del manto bituminoso. I lavori dovranno essere eseguiti entro 270 giorni lavorativi dalla data di consegna degli stessi.