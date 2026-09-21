Ispettorato del Lavoro, controllati cantieri e bar nell’Agrigentino: oltre 10 mila euro di sanzioni

Nel periodo dal 14 al 18 settembre 2026, gli ispettori del Contingente dell’Ispettorato Nazionale del Lavoro in Sicilia, in servizio presso la provincia di Agrigento, sono stati impegnati in un’attività di vigilanza nel capoluogo e in diversi centri della provincia nei settori dell’edilizia e dei pubblici esercizi. Nel settore dell’edilizia sono stati controllati due cantieri e ispezionate complessivamente due ditte.

Nel primo cantiere è stata trovata ad operare una ditta con due lavoratori regolarmente assunti. Sono state riscontrate gravi violazioni in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro. Per quanto accertato, è stato adottato un provvedimento di sospensione dell’attività imprenditoriale per mancanza di protezioni verso il vuoto, per un importo pari a euro 3.000,00. È stato inoltre adottato un provvedimento di prescrizione per mancanza di parapetti idonei a garantire la protezione contro la caduta dall’alto, per mancato aggiornamento del DVR e per l’assenza di una recinzione continua di cantiere. Sono state elevate ammende per euro 2.847,68.

Nel secondo cantiere è stata trovata ad operare una ditta con quattro lavoratori regolarmente assunti. Sono state rilevate violazioni in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro. Per quanto sopra, è stato adottato un provvedimento di prescrizione per il mancato inserimento nel POS di specifiche procedure per la gestione del rischio microclima, per la mancanza di parapetti interni nel ponteggio presente in cantiere, per la mancata redazione del progetto relativo al ponteggio e per l’insufficienza degli ancoraggi collocati sui fronti del ponteggio. Sono state elevate ammende per euro 4.413,90.

Nel settore dei pubblici esercizi è stato controllato un bar-pasticceria, all’interno del quale sono stati trovati due lavoratori regolarmente assunti. Sono state riscontrate violazioni in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro. Per quanto accertato, è stato adottato un provvedimento di prescrizione per omessa sorveglianza sanitaria dei lavoratori e per omessa formazione in materia di salute e sicurezza. Sono state elevate ammende per euro 3.274,83.