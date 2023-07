UNIMRI, elogio per il Cav. Salvatore M. Imbesi Luogotenente della Guardia di Finanza

L’UNIMRI (Unione Nazionale Insigniti al Merito della Repubblica Italiana) ha voluto consegnare un “Elogio” firmato dal Presidente Nazionale Cav. Gianni Porcaro, a nome del Consiglio Direttivo, al Cavaliere Luogotenente della Guardia di Finanza, Salvatore Maurizio Imbesi, dopo il Premio ricevuto dal Generale Comandante , Andrea De Gennaro, nel corso di una imponente cerimonia alla presenza del Presidente della Repubblica, on. Sergio Mattarella.

A consegnare l’Elogio, contenuto in una targa ricordo, al Cav. Imbesi, nel corso di una cerimonia semplice ma emozionante, il Vice Presidente Nazionale UNIMRI, Cav. Prof. Francesco Pira, il Presidente Regionale, Cav Franco Messina e la Presidente Prov. Uff. Mariarosa Volpe. Tutti hanno avuto parole di apprezzamento per l’iscritto Cav. Imbesi che ha ritirato l’Elogio alla presenza della moglie e del figlio, e di dirigenti e iscritti dell’Associazione insigniti. Il Presidente Nazionale UNIMRI Cav. Porcaro ha sottolineato nell’Elogio la soddisfazione “viva e sincera” per il prestigioso risultato del Luogotenente Imbesi. Visibilmente emozionato Il Cav. Imbesi ha ricordato la commozione di quel giorno ed anche quanto ha apprezzato la presenza “paterna” del Presidente Mattarella.

Il Generale Comandante De Gennaro nella motivazione del Premio consegnato a Roma ha scritto: “per aver operato quale Comandante Territoriale con lodevole spirito di sacrificio contribuendo e garantendo, la tutela della legalità economico finanziaria nella circoscrizione di competenza. La meritoria azione di comando permetteva al Reparto di conseguire brillanti risultati operativi, suscitando l’apprezzamento delle Istituzioni e della cittadinanza”.

In Sicilia l’UNIMRI ha tantissimi iscritti e svolge attività sociali sempre al fianco della popolazione.