Valle dei Templi, via libera all’ampliamento del parcheggio al tempio di Giunone
La giunta comunale ha deliberato l’assegnazione di ulteriori 6.500 metri quadrati al Parco Archeologico
Via libera dalla giunta comunale di Agrigento all’ampliamento del parcheggio nella Valle dei Templi. Si tratta dell’area che insiste sul lato del tempio di Giunone. La superficie verrà estesa a complessivi 21.500 metri quadrati, 6.500 in più rispetto a quelli attualmente utilizzati.
L’affidamento del parcheggio, secondo le condizioni economiche e le prescrizioni contenute nella convenzione vigente fino al 31 dicembre 2026, è stato dato al Parco Archeologico. Una misura, si legge nel provvedimento, che mira a soddisfare la crescente domanda di sosta, in particolare nei periodi di alta affluenza turistica. L’obiettivo è quello di scongiurare il fenomeno della sosta selvaggia, una pratica incivile ma soprattutto pericolosa per la sicurezza dei cittadini.