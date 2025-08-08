Lampedusa

Migranti, si tuffano in mare per raggiungere barca: tre dispersi

Buttatisi in acqua per attirare l'attenzione di un peschereccio, seguito per ore e distante dal barchino su cui viaggiavano, che aveva nel frattempo finito il carburante

Pubblicato 22 minuti fa
Da Redazione

Tre migranti, due originari della Guinea e un minore del Camerun, si sono gettati in mare, nel disperato tentativo di farsi notare da un’imbarcazione molto lontana dal barchino sul quale viaggiavano e sono scomparsi fra le onde.

A raccontarlo, alla guardia costiera poi a personale dell’hotspot, sono i 50 migranti salvati ieri nel Canale di Sicilia da una motovedetta. Avevano visto un’imbarcazione, probabilmente un peschereccio, e l’hanno seguito per ore, quando hanno finito il carburante in tre hanno deciso di gettarsi in mare e provare ad avvicinarsi per farsi notare ed essere tutti soccorsi.

0 commenti

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Copertina nuova uscita ULTIMA USCITA 1,50€
ACQUISTA ORA
banner omnia congress

Ultime Notizie

Agrigento

Lavoratori in nero in stabilimento balneare e macelleria, sanzioni per oltre 30 mila euro
Canicattì

Chiesa dei Santi Filippo e Giacomo, intesa tra la Prefettura e il sindaco Corbo per la gestione del bene
Lampedusa

Migranti, si tuffano in mare per raggiungere barca: tre dispersi
Agrigento

Valle dei Templi, via libera all’ampliamento del parcheggio al tempio di Giunone 
Agrigento

Alla guida di un’auto dopo aver bevuto, denunciato 26enne di Favara 
Agrigento

Scontro auto-scooter alla rotonda Giunone, un ferito in ospedale 