Vasto incendio di sterpaglie al Villaggio Mosè, paura tra residenti e automobilisti

Un vasto incendio è divampato nella tarda serata al Villaggio Mosè. Secondo una prima ricostruzione ad andare in fiamme sterpaglie, e anche qualche sacco di rifiuti nascosti tra le erbacce. Le fiamme alimentate dal vento in poco tempo si sono estese fino a raggiungere la via Sirio, nelle vicinanze del mercato ortofrutticolo.

Grande paura tra i residenti e gli automobilisti in transito lungo la strada statale 115. Ad occuparsi del rogo varie squadre di Vigili del Fuoco del comando provinciale di Agrigento che hanno spento le fiamme e messo l’area in sicurezza evitando il peggio.