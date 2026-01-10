Vede la sorella fatta di crack e la picchia, intervento delle forze dell’ordine 

È una delicata vicenda familiare, legata al consumo di droghe, quella avvenuta nella periferia di Agrigento e che vede protagoniste due sorelle. Soltanto l’intervento delle forze dell’ordine, allertate da un residente della zona, ha scongiurato conseguenze peggiori.

La più piccola delle ragazze sarebbe rientrata nell’abitazione in evidente stato di alterazione dovuto all’assunzione di crack. Una circostanza che ha mandato su tutte le furie la sorella maggiore. Ne sarebbe nata, quindi, una colluttazione. Le forze dell’ordine sono intervenute e hanno riportato la calma. Entrambe hanno rifiutato il trasporto in ospedale per le cure mediche del caso.