Vende alcolici oltre l’orario consentito dall’ordinanza, 6.500 euro di multa 

A finire nei guai è stato il titolare di un negozio di generi alimentari in via Atenea, nel cuore di Agrigento

È stato sorpreso a vendere bevande alcoliche oltre l’orario consentito dall’ordinanza comunale che impone agli esercenti – fino al 27 settembre – lo stop all’asporto di alcolici e bottiglie in vetro entro la mezzanotte.

A finire nei guai è stato il titolare di un negozio di generi alimentari in via Atenea, nel cuore di Agrigento. Sono stati i poliziotti delle Volanti, impegnati in controlli nel centro cittadino, a sanzionare il commerciante. Una multa salatissima dall’importo di 6.500 euro.  

