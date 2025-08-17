Agrigento
Vende alcolici oltre l’orario consentito dall’ordinanza, 6.500 euro di multa
A finire nei guai è stato il titolare di un negozio di generi alimentari in via Atenea, nel cuore di Agrigento
È stato sorpreso a vendere bevande alcoliche oltre l’orario consentito dall’ordinanza comunale che impone agli esercenti – fino al 27 settembre – lo stop all’asporto di alcolici e bottiglie in vetro entro la mezzanotte.
A finire nei guai è stato il titolare di un negozio di generi alimentari in via Atenea, nel cuore di Agrigento. Sono stati i poliziotti delle Volanti, impegnati in controlli nel centro cittadino, a sanzionare il commerciante. Una multa salatissima dall’importo di 6.500 euro.
