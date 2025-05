Via Acrone, al via l’iter per la messa in sicurezza dell’area

Dopo mesi di chiusura della via Acrone finalmente il comune di Agrigento ha avviato l’iter per la messa in sicurezza, rifacimento e consolidamento dell’area della via nella porzione sottostante la Piazza Stazione. L’opera è stata definita urgente e necessaria per garantire la sicurezza della viabilità e delle strutture pubbliche interessate dal dissesto.

Per i lavori il Comune ha nominato Attilio Sciara Responsabile Unico del Procedimento (RUP) e nel gruppo tecnico incaricato di seguire l’opera ci sono Alberto Avenia (Progettista), Collaboratori Tecnici Giuseppe Cutaia e Gerlando Trupia e Tommaso Casula Collaboratore Amministrativo.