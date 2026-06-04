Agrigento

Via Atenea, 20enne ubriaco crea il caos molestando passanti e commercianti 

In evidente stato di alterazione alcolica ha cominciato a inveire e molestare passanti e commercianti lungo via Atenea

Pubblicato 41 minuti fa
Da Redazione

In evidente stato di alterazione alcolica ha cominciato a inveire e molestare passanti e commercianti lungo via Atenea, nel centro di Agrigento. Protagonista di una serata alquanto “movimentata” un ventenne agrigentino, disoccupato, già noto alle forze dell’ordine.

Il giovane, dopo aver alzato il gomito, ha assunto un atteggiamento di sfida contro chiunque gli capitasse “a tiro”. Immediata la chiamata alle forze dell’ordine con i carabinieri che sono intervenuti sul posto e, senza non poche difficoltà, sono riusciti a identificare il ragazzo. Nei confronti di quest’ultimo è stato applicato il Daspo urbano, un provvedimento che gli vieta di frequentare quella zona. 

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