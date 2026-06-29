Viabilità, patto Regione-Anas- 8Comuni per i lavori della Palermo-Agrigento

Una convenzione fra Regione Siciliana, Anas e otto Comuni relativa agli interventi di compensazione territoriale per i lavori di ammodernamento dell’itinerario Palermo-Agrigento (strade statali 121 e 189) sarà firmata domani, alle 10, nella Sala Alessi di Palazzo d’Orleans di Palermo. Sarà presente il presidente della Regione, Renato Schifani, che terrà una conferenza stampa. Saranno presenti l’assessore alle Infrastrutture e alla mobilità Alessandro Aricò e il responsabile della struttura territoriale Sicilia di Anas spa Nicola Montesano, oltre agli otto sindaci dei Comuni coinvolti: Baucina, Bolognetta, Campofelice di Fitalia, Cefalà Diana, Ciminna, Mezzojuso, Vicari e Villafrati. Nel corso dell’incontro con la stampa saranno illustrati i contenuti dell’accordo, finalizzato alla realizzazione di opere di compensazione territoriale e al miglioramento della viabilità urbana ed extraurbana nei territori attraversati dall’asse viario Palermo-AGRIGENTO.