Vigili del Fuoco di Agrigento: la CONFSAL VVF proclama la prima giornata di sciopero

La CONFSAL VVF di Agrigento ha proclamato per domani 30 giugno dalle ore 08.00 alle ore 12.00 lo sciopero del personale aderente dopo l’esito negativo delle procedure di raffreddamento e conciliazione previste dalla legge. In prefettura si svolgerà un sit-in a partire dalle ore 9.30 alle ore 11.00. Saranno garantiti i servizi essenziali.

Il sindacato rivendica: Il mancato rispetto delle corrette relazioni sindacali;La mancata apertura di un confronto costruttivo sulla problematica del personale;Criticità nell’organizzazione del lavoro e nell’impiego degli istituti contrattuali;Il mancato coinvolgimento delle Organizzazioni Sindacali nelle procedure di mobilità e assegnazione del personale;La mancata adozione di adeguate misure di tutela per il personale segnalate dalle scriventi Organizzazioni Sindacali; Decisioni organizzative unilaterali che mortificano la dignità dei lavoratori e i diritti prerogative sindacali.

“I Vigili del Fuoco garantiscono ogni giorno soccorso, sicurezza e assistenza alla popolazione. Quando vengono compromesse benessere organizzativo del personale, il rispetto delle regole contrattuali e il corretto funzionamento delle relazioni sindacali, ne risente l’intero sistema del soccorso pubblico. La nostra protesta non è contro i cittadini. È una richiesta di rispetto, della dignità dei lavoratori e della qualità del servizio reso alla collettività. DIETRO OGNI INTERVENTO C’È UN VIGILE DEL FUOCO. DIETRO OGNI VIGILE DEL FUOCO DEV’ESSERCI UN’AMMINISTRAZIONE CHE LO RISPETTA. Difendere i diritti dei Vigili del Fuoco significa contribuire a garantire un servizio di soccorso sempre più efficiente, professionale e vicino alla popolazione”, si legge nella nota del Confsal Vigili del fuoco.