Agrigento

In fiamme l’auto di una trentenne a San Leone, indagini 

Il rogo è avvenuto un via Sironi, una traversa di viale delle Dune. La ragazza si trovava all’interno di un locale quando le fiamme sono divampate aggredendo la carrozzeria

Pubblicato 7 secondi fa
Da Redazione

Notte di fuoco a San Leone, quartiere balneare di Agrigento. Un incendio, la cui natura deve essere ancora accertata, ha danneggiato l’Audi Q2 di proprietà di una trentenne originaria di Naro. Il rogo è avvenuto un via Sironi, una traversa di viale delle Dune.

La ragazza si trovava all’interno di un locale quando le fiamme sono divampate aggredendo la carrozzeria. Sono stati alcuni passanti a chiamare i vigili del fuoco che, poco dopo, sono intervenuti sul posto. I pompieri hanno messo in sicurezza la zona e domato le fiamme. Al via le indagini per accertare le cause. Ad occuparsi del caso sono i poliziotti delle Volanti. Al momento non viene esclusa alcuna ipotesi. 

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