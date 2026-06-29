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Maxi truffa a Canicattì, ex impiegato di banca versa 55 mila euro a finto poliziotto 

Ha effettuato un bonifico istantaneo di 55 mila euro dopo essere stato convinto a “mettere in salvo” i suoi risparmi da una presunta frode

Pubblicato 35 minuti fa
Da Redazione

È una maxi truffa quella avvenuta a Canicattì ai danni di un 78enne ex impiegato di banca in pensione. L’uomo, raggiunto telefonicamente da un finto ispettore della Polizia, ha effettuato un bonifico istantaneo di 55 mila euro dopo essere stato convinto a “mettere in salvo” i suoi risparmi da una presunta frode bancaria.

Soltanto in un secondo momento l’uomo ha capito di essere stato raggirato e ha denunciato l’accaduto agli agenti del locale commissariato. Il pensionato è stato contattato da un sedicente ispettore che gli ha comunicato una fantomatica frode in atto. Il 78enne, spaventato, ha così seguito le indicazioni facendo un bonifico di 55 mila euro con la causale “Caparra per la compravendita di un immobile sito in Piazza Vittorio Emanuele”. In breve tempo, però, si è visto prosciugare il suo conto corrente. 

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