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Si ribalta con il trattore: morto 61enne

L'uomo era impegnato in lavori agricoli quando è rimasto schiacciato dal mezzo

Pubblicato 50 minuti fa
Da Redazione

Tragedia a Patti, dove ha perso la vita Santo Triolo, 61 anni, schiacciato dal proprio trattore dopo il ribaltamento del mezzo agricolo. L’incidente è avvenuto ieri pomeriggio in un terreno di contrada San Giovanni, mentre l’uomo era impegnato in lavori agricoli. Nonostante le gravissime lesioni riportate nel ribaltamento, l’uomo è riuscito a chiamare lui stesso i soccorsi prima di perdere conoscenza. È stato trasportato d’urgenza al pronto soccorso dell’ospedale “Barone Romeo” di Patti, dove è deceduto. La salma è stata restituita ai familiari per i funerali che si svolgeranno oggi pomeriggio.

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