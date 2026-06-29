Si ribalta con il trattore: morto 61enne

Tragedia a Patti, dove ha perso la vita Santo Triolo, 61 anni, schiacciato dal proprio trattore dopo il ribaltamento del mezzo agricolo. L’incidente è avvenuto ieri pomeriggio in un terreno di contrada San Giovanni, mentre l’uomo era impegnato in lavori agricoli. Nonostante le gravissime lesioni riportate nel ribaltamento, l’uomo è riuscito a chiamare lui stesso i soccorsi prima di perdere conoscenza. È stato trasportato d’urgenza al pronto soccorso dell’ospedale “Barone Romeo” di Patti, dove è deceduto. La salma è stata restituita ai familiari per i funerali che si svolgeranno oggi pomeriggio.