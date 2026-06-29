Ragazza di 15 anni muore dopo essere stata investita da una moto, arrestato il conducente

Una ragazza di 15 anni, Giulia Scimone, è morta dopo essere stata investita da una moto a Messina, nella zona di Torre Faro. L’incidente è avvenuto poco prima di mezzanotte in via Circuito. La 15enne è stata trasportata d’urgenza in ospedale ma è deceduta poco dopo a causa della gravità delle ferite riportate. Il 20enne alla guida della motocicletta è stato arrestato con l’accusa di omicidio stradale. Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118 e gli agenti della Polizia municipale di Messina, che hanno eseguito i rilievi necessari per la ricostruzione dell’accaduto. Il 20enne è stato sottoposto agli accertamenti tossicologici e alcolemici, il cui risultato è atteso nelle prossime ore