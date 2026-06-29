Agrigento

Agrigentina denuncia tentata violenza sessuale dopo concerto: arrestato 31enne

Ha denunciato un tentato abuso sessuale dopo aver partecipato al concertone di Radio Italia al Foro Italico

Pubblicato 60 minuti fa
Da Redazione

 La polizia di Palermo ha arrestato un 31enne, originario del Gambia, con l’accusa di aver tentato di abusare di una trentenne. La presunta vittima,  una 35enne agrigentina, come previsto dal “codice rosa”, è stata accompagnata al Policlinico per essere visitata dai medici del pronto soccorso ginecologico.

L’episodio, ancora tutto da ricostruire, si sarebbe verificato intorno alle 5, dopo il concerto Radio Italia al Foro Italico. La donna, una trentenne agrigentina ha raccontato che mentre si trovava ancora in giro a Palermo, dalle parti di via Cala, il trentunenne avrebbe iniziato a importunarla, diventando sempre più invadente. Lei, terrorizzata, avrebbe iniziato a urlare riuscendo a mettere in fuga l’aggressore. Subito dopo la donna avrebbe chiamato i soccorsi fornendo una descrizione dell’uomo che è stato poi intercettato e ammanettato a breve distanza dal punto da cui era partita la segnalazione. La trentenne, soccorsa dal 118, è stata portata al Policlinico dove sono state attivate le procedure previste per i casi di “codice rosa”. Sono intervenuti gli agenti della Scientifica. L’indagato, in attesa di ulteriori riscontri, è stato portato al Pagliarelli su disposizione del pm di turno.

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