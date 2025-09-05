Vigili del fuoco salvano cucciolo di cane, Cantone: “grazie, siete l’orgoglio della nostra città”

“Per quattro lunghi giorni i nostri valorosi Vigili del Fuoco si sono alternati senza mai mollare, con dedizione e coraggio, per salvare la vita di un adorabile cucciolo. Non si sono fermati neanche quando i gemiti del piccolo non si sentivano più, quando tutto sembrava perduto: hanno lottato fino all’ultimo istante, con la forza dell’amore per la vita. Un grazie di cuore a chi ha reso possibile questo miracolo, Ispettore Sanfilippo Antonino, Caposquadra Sirrao Paolo Vigili: Augello Gianvito, Cospolici Salvatore, Lombardo Giovanni, Cappello Erasmo. Siete l’orgoglio della nostra città, un esempio che ci insegna a non arrenderci mai quando c’è in gioco la vita di un essere vivente”. Questa la nota di ringraziamento dell’assessore comunale Carmelo Cantone.