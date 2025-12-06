Agrigento

Vigili urbani, sospesa attività a Fontanelle e multato un commerciante a Villaggio Mosè

Proseguono i controlli della polizia locale di Agrigento nei confronti di esercizi commerciali in città

Pubblicato 2 ore fa
Da Redazione

Un negozio è risultato sprovvisto della Scia, il documento di inizio attività, mentre un altro locale non aveva esposto la tabella relativa agli alcolici. Proseguono i controlli della polizia locale di Agrigento nei confronti di esercizi commerciali in città.

Nel quartiere di Fontanelle è stata sospesa l’attività di un esercizio poiché sprovvisto di autorizzazione per la somministrazione di bevande e alimenti. Nei confronti del titolare è scattata anche una sanzione. Controlli che sono stati estesi anche nel quartiere di Villaggio Mosè dove al proprietario di un esercizio commerciale è stata elevata una multa di 800 euro per non aver esposto la tabella informativa relativa agli alcolici e poiché era sprovvisto dell’etilometro. 

0 commenti

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Grandangolo Settimanale N. 45 · Edizione digitale
Ultima uscita
Vai all'edicola digitale
Grandangolo Settimanale N. 40 - pagina 1
Pagina 1 di 11
Hai già acquistato questo numero? Inserisci il codice di accesso:
banner omnia congress

Ultime Notizie

Apertura

“Violenza sessuale di gruppo”, chiesta condanna di tre agrigentini e del campione olimpico Pizzolato 
Trapani

Prodotti non sicuri, sequestrati 8mila giocattoli
Apertura

Lavoratori in nero e irregolarità amministrative, sospese due ditte: 200 mila euro di multa 
Agrigento

Vigili urbani, sospesa attività a Fontanelle e multato un commerciante a Villaggio Mosè
Agrigento

Guida senza patente e vìola il Daspo urbano, 26enne denunciato due volte in poche ore 
Palermo

Sorpresi a spacciare droga, arrestati due pusher
banner italpress istituzionale banner italpress tv