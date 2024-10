Villa del Sole, l’annuncio del sindaco Miccichè: “Saranno piantati 140 alberi”

“La Villa del Sole tra un paio di anni sarà un’area verde bellissima”. A parlare è il sindaco di Agrigento, Franco Miccichè, intervenuto in seguito alle ormai note polemiche legate alla costruzione di una scuola e all’abbattimento di quello che per decenni ha rappresentato il polmone verde della città. Lo scrive il quotidiano La Sicilia.

Il primo cittadino ha annunciato la piantumazione di 140 alberi tra querce, agrumeti, uliveti e anche un orto didattico. “Gli alberi abbattuti sono stati una conseguenza di una relazione agronomica secondo la quale le radici avevano scalfito il muto di viale Europa mettendo a rischio la sicurezza – dice il primo cittadino – altri alberi saranno piantati anche in altri luoghi come villa Bonfiglio e quartieri come Fontanelle”.