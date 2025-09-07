Villaggio Mosè: dopo l’incendio il sindaco invita i cittadini a tenere le finestre chiuse

Il sindaco di Agrigento, Francesco Miccichè, ha adottato una misura in via precauzionale a tutela della salute pubblica e della sicurezza di tutti dopo lo sviluppo di un incendio verificatosi in Contrada Fegotto. Il primo cittadino avvisa la popolazione residente che, fino al completamento dei lavori dei Vigili del fuoco e del personale addetto, è consigliato tenere chiuse imposte e persiane delle abitazioni per evitare l’esposizione a possibili esalazioni tossiche, causate della presenza di pietre contenenti zolfo nella gabbionata coinvolta.

In mattinata l’associazione Mare amico aveva anticipato: “Al Villaggio Mosè, nella zona di via Sirio, a seguito di un piccolo incendio della sterpaglia, si è innescato un ben più grave incendio di pietrame contenente residui di zolfo, che neanche i Vigili del fuoco stanno riuscendo a spegnare. Una inevitabile e pericolosa nube tossica sulfurea sta colpendo questa popolosa zona, che dovrebbe essere monitorata dall’Arpa. Nelle prossime ore, per spegnere questo pericoloso incendio, si deve provvedere a ricoprire tutto con la sabbia”.