Agrigento

Villaggio Mosè: dopo l’incendio il sindaco invita i cittadini a tenere le finestre chiuse

Fino al completamento dei lavori di messa in sicurezza dei Vigili del fuoco e del personale addetto

Pubblicato 1 ora fa
Da Redazione

Il sindaco di Agrigento, Francesco Miccichè, ha adottato una misura in via precauzionale a tutela della salute pubblica e della sicurezza di tutti  dopo lo sviluppo di un incendio verificatosi in Contrada Fegotto.  Il primo cittadino avvisa la popolazione residente che, fino al completamento dei lavori dei Vigili del fuoco e del personale addetto, è consigliato tenere chiuse imposte e persiane delle abitazioni per evitare l’esposizione a possibili esalazioni tossiche, causate della presenza di pietre contenenti zolfo nella gabbionata coinvolta.

In mattinata l’associazione Mare amico aveva anticipato: “Al Villaggio Mosè, nella zona di via Sirio, a seguito di un piccolo incendio della sterpaglia, si è innescato un ben più grave incendio di pietrame contenente residui di zolfo, che neanche i Vigili del fuoco stanno riuscendo a spegnare. Una inevitabile e pericolosa nube tossica sulfurea sta colpendo questa popolosa zona, che dovrebbe essere monitorata dall’Arpa. Nelle prossime ore, per spegnere questo pericoloso incendio, si deve provvedere a ricoprire tutto con la sabbia”.

0 commenti

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Copertina nuova uscita ULTIMA USCITA 1,50€
ACQUISTA ORA
banner omnia congress

Ultime Notizie

Agrigento

Troppi problemi da risolvere: Consulta reitera richiesta di incontro con vertici Aica
Lampedusa

Ancora sbarchi a Lampedusa, all’hotspot 716 migranti
Agrigento

Liceo Leonardo, cerimonia di accoglienza delle classi prime al Teatro Efebo
Agrigento

Villaggio Mosè: dopo l’incendio il sindaco invita i cittadini a tenere le finestre chiuse
Lampedusa

Lampedusa, il sindaco Mannino: “nessun ordigno militare, è un serbatoio di carburante per aerei”
Agrigento

Festival della Danza, Pendolino: “Evento di qualità e spettacolari esibizioni”