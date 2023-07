Villaggio Mosè, ripulita l’isola di prossimità di via Sirio: identificati trasgressori

Ripulita, ancora una volta, dopo essere stata trasformata in discarica, l’isola di prossimità di via Sirio al Villaggio Mosè. Questa mattina, uomini e mezzi della ditta Iseda, hanno lavorato per ripulire e bonificare la struttura che viene utilizzata dai cittadini che abitano in zone estremamente periferiche del territorio agrigentino come Ciavolotta, Gibbisa e Mandrascava ma che viene impropriamente utilizzata da altre persone che vi gettano qualsiasi tipo di rifiuto soprattutto durante le ore notturne.

Il tutto, avviene nonostante la presenza di videocamere che hanno già individuato alcuni soggetti proprio mentre scaricano i propri rifiuti fuori dagli orari e dalle regole contribuendo alla formazione di vere e proprie discariche a cielo aperto.

Soggetti che una volta identificati, saranno raggiunti dalle multe, così come prevede la normativa vigente. Questa mattina l’intera isola di prossimità è stata ripulita e messa a disposizione della normale fruibilità dei cittadini. Sul cartello esposto all’ingresso dell’impianto è specificatamente sottolineato che non è possibile introdurre rifiuti ingombranti di ogni genere ma il divieto viene eluso lanciando anche sedie di plastica oltre il cancello. L’isola di prossimità di via Sirio è funzionante ogni giorno, domenica esclusa dalle 16.30 alle 21.30 per dare ai cittadini la possibilità di conferire i rifiuti del giorno come da calendario.

In alternativa è possibile smaltire i rifiuti presso l’isola ecologica mobile dalle 7 alle 11 alla presenza di un operatore.Il servizio prevede anche per per smaltire gli ingombranti si può chiamare il numero verde 800.550064 per prenotare il ritiro.