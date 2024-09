Sospesi i festeggiamenti per la Madonna della Catena, lacrime e incredulità per la morte di Martina

La tragedia che nella notte ha portato via dall’affetto dei suoi cari la ventiseienne Martina Frequente, che viveva a Villaseta e che proprio presso quella comunità aveva partecipato al corso prematrimoniale ad inizio anno, ha stravolto tutti nel quartiere, non solo quanti la conoscevano.

La notizia, giunta proprio pochi minuti prima dell’inizio della celebrazione della messa delle 11 del mattino, ha commosso l’intera comunità ed immediatamente, nel giro di pochi minuti, parroci e rappresentanti dell’associazione dei devoti hanno deciso, in segno di lutto, di annullare gli ultimi eventi in programma in occasione della festa in onore di Maria Santissima della Catena.

“Una decisione molto difficile ma abbiamo tutti pensato che, umanamente, fosse la cosa più giusta da fare” ha detto al termine della messa don Rino Lauricella, parroco dell’unità pastorale di Villaseta e Monserrato.“Abbiamo invitato tutta la comunità ad unirsi in preghiera durante la processione, non solo per Martina, ma anche per i familiari coinvolti e feriti nell’incidente” ha concluso.

La processione serale, infatti, si è svolta lungo un tragitto più breve rispetto a quello previsto, senza l’accompagnamento musicale della banda, le luminarie sono rimaste spente e i fuochi d’artificio sospesi.

“In questo momento di profondo dolore, è difficile trovare le parole giuste. La nostra comunità di Villaseta, che fino a poche ore fa si preparava a vivere il momento più importante della festa, è ora sconvolta da un lutto gravissimo che tocca il cuore di tutti noi e si estende a tutta la città.La perdita di Martina ci lascia senza fiato, un vuoto incolmabile che solo la preghiera e la vicinanza reciproca possono, in parte, alleviare. Il mio pensiero e il mio affetto vanno ai genitori, Giuseppe e Liliana, alla sorella Simona, al fidanzato Gerlando, e a tutti gli amici e conoscenti che stanno affrontando questo immenso dolore. Siamo con voi in questo momento di grande sofferenza, e vi siamo vicini con il cuore e con la preghiera.Martina resterà sempre nei nostri ricordi, una giovane vita spezzata troppo presto, ma che continuerà a vivere nell’amore di chi l’ha conosciuta e amata“. Queste le dichiarazioni dell’assessore Costantino Ciulla.