Violenza contro le donne, le iniziative del Liceo Politi di Agrigento

Per celebrare con una serie di iniziative concrete e simboliche allo stesso tempo la Giornata Internazionale per l’eliminazione di ogni forma di violenza sulle donne, il Liceo Raffaello Politi di Agrigento, a partire da Lunedì 25 novembre, propone una serie di eventi e manifestazioni volte a sensibilizzare la comunità locale e gli studenti.

L’iniziativa, denominata “Prevention of Violence Against Women Week”, parte dalla necessità di attuare una campagna informativa e di sensibilizzazione che rivesta un ruolo centrale in un processo di cambiamento culturale e sociale, superando gli stereotipi culturali legati al ruolo maschile e femminile riaffermando il rispetto dei valori umani e sociali che stanno alla base della civiltà e dei diritti umani.

Grazie alla concessione di nulla osta e di patrocinio gratuito da parte del Comune di Agrigento per la realizzazione di una attività di protagonismo civico e grazie alla collaborazione e condivisione da parte della Questura di Agrigento e dell’Arma dei Carabinieri di Agrigento, è stata decorata una panchina pubblica situata lungo la strada adiacente la stazione dei Carabinieri, di fronte la Prefettura e la Questura di Agrigento, per sensibilizzare la comunità sul tema della violenza contro le donne, decorata in modo sobrio e rispettoso, nel rispetto delle normative e del decoro urbano, da 2 allieve del nostro istituto, Francesca Capozza, classe 5 G scienze umane, e Federica Gravano, classe 5 F scientifico, supervisionate dalla docente referente per la Parità di Genere Prof.ssa Angela Rita Rancatore.

La panchina verrà inaugurata lunedì 25 novembre alle ore 11:00, alla presenza delle autorità e istituzioni, e sarà un simbolo universalmente riconosciuto contro la violenza sulle donne, e accanto ad essa sarà poi apposta una targa commemorativa con un messaggio di sensibilizzazione e supporto per tutte le vittime di violenza. La panchina avrà colori di speranza, luce e libertà e ogni volta che gli occhi dei passanti si poseranno sulla panchina sarà come un monito a non smettere mai di credere e sperare che è possibile dire No alla violenza.

La cerimonia di inaugurazione sarà preceduta da un incontro presso la Biblioteca La Rocca che inizierà alle ore 9:30 durante il quale verrà affrontato sotto diversi punti di vista il tema della giornata.

Al termine ci si sposterà sul luogo ove è ubicata la panchina dove, dopo i saluti istituzionali e gli interventi previsti, avrà luogo un flash mob promosso dalla scuola di danza di Denise Grillo Arabesque con allieve del nostro istituto.

Nel pomeriggio il nostro Liceo sarà inoltre partner della manifestazione Voglio Esserci Anch’io che si terrà al Teatro Pirandello a partire dalle ore 17:30, organizzata dal Centro Antiviolenza e Antistalking Telefono Aiuto di Agrigento. La manifestazione vedrà sul palco del Teatro cantanti e musicisti, l’attore Salvatore Rancatore, gli allievi della scuola di danza Arabesque di Denise Grillo nella consapevolezza che diverse forme artistiche danno la possibilità di parlare in un modo che coinvolge e renda direttamente partecipi tutti.