Visita Papa Leone a Lampedusa, sopralluogo operativo e tavolo di coordinamento sull’isola
Al tavolo il dipartimento della Protezione civile regionale, il sindaco Mannino, la Questura di Agrigento per la gestione organizzativa dell'evento
In vista della Visita Pastorale di Papa Lone XIV a Lampedusa, in programma il prossimo 4 luglio, si è svolto lo scorso 4 giugno, un sopralluogo operativo e un tavolo di coordinamento sull´isola. L´incontro è stato finalizzato a valutare nel dettaglio gli aspetti logistico-operativi e a prevenire eventuali criticità per garantire il corretto svolgimento dell´evento.
Al tavolo tecnico e alle ricognizioni sul campo con il Sindaco del Comune di Lampedusa e Linosa, Filippo Mannino, il Questore e i funzionari della Prefettura di Agrigento hanno preso parte il Direttore Generale del Dipartimento Regionale della Protezione Civile, Salvo Cocina, insieme al dirigente del Cerimoniale della Presidenza della Regione Siciliana, dirigenti e funzionari del Dipartimento regionale di Protezione civile, la delegazione della Gendarmeria Vaticana e dell´Ispettorato di Pubblica Sicurezza del Vaticano, la Curia Vescovile e il tecnico redattore del Piano di sicurezza.
Nel corso della sessione di coordinamento sono stati definiti i principali aspetti logistici e tecnici di competenza, con particolare focus sulle misure di supporto al Comune, da parte del DRPC, per l´assistenza alla popolazione e ai fedeli partecipanti. In particolare saranno impiegati, oltre ai funzionari operativi del dipartimento, 250 volontari di Protezione Civile, dislocati nei varchi di accesso e nei presidi dedicati alla distribuzione delle bottigliette d´acqua, messe a disposizione dalla Provincia.
Su richiesta dell´Assessorato Regionale alla Salute, responsabile del coordinamento del piano sanitario per l´evento, è stata attivata la Croce Rossa Italiana per garantire la massima prontezza nei soccorsi e nell´assistenza medica.
La complessa macchina organizzativa della Protezione Civile Siciliana è già all’opera con tutte le istituzioni civili, militari ed ecclesiastiche coinvolte per favorire il buon esito dell’evento, in un´occasione così straordinaria e significativa per l´isola di Lampedusa.