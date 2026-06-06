Visita Papa Leone a Lampedusa, sopralluogo operativo e tavolo di coordinamento sull’isola

In vista della Visita Pastorale di Papa Lone XIV a Lampedusa, in programma il prossimo 4 luglio, si è svolto lo scorso 4 giugno, un sopralluogo operativo e un tavolo di coordinamento sull´isola. L´incontro è stato finalizzato a valutare nel dettaglio gli aspetti logistico-operativi e a prevenire eventuali criticità per garantire il corretto svolgimento dell´evento.

Al tavolo tecnico e alle ricognizioni sul campo con il Sindaco del Comune di Lampedusa e Linosa, Filippo Mannino, il Questore e i funzionari della Prefettura di Agrigento hanno preso parte il Direttore Generale del Dipartimento Regionale della Protezione Civile, Salvo Cocina, insieme al dirigente del Cerimoniale della Presidenza della Regione Siciliana, dirigenti e funzionari del Dipartimento regionale di Protezione civile, la delegazione della Gendarmeria Vaticana e dell´Ispettorato di Pubblica Sicurezza del Vaticano, la Curia Vescovile e il tecnico redattore del Piano di sicurezza.

Nel corso della sessione di coordinamento sono stati definiti i principali aspetti logistici e tecnici di competenza, con particolare focus sulle misure di supporto al Comune, da parte del DRPC, per l´assistenza alla popolazione e ai fedeli partecipanti. In particolare saranno impiegati, oltre ai funzionari operativi del dipartimento, 250 volontari di Protezione Civile, dislocati nei varchi di accesso e nei presidi dedicati alla distribuzione delle bottigliette d´acqua, messe a disposizione dalla Provincia.

Su richiesta dell´Assessorato Regionale alla Salute, responsabile del coordinamento del piano sanitario per l´evento, è stata attivata la Croce Rossa Italiana per garantire la massima prontezza nei soccorsi e nell´assistenza medica.

La complessa macchina organizzativa della Protezione Civile Siciliana è già all’opera con tutte le istituzioni civili, militari ed ecclesiastiche coinvolte per favorire il buon esito dell’evento, in un´occasione così straordinaria e significativa per l´isola di Lampedusa.