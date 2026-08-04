Campobello di Licata

Sotto casa dei genitori nonostante il divieto di avvicinamento, arrestato 46enne

Un 46enne di Campobello di Licata è stato arrestato dai carabinieri della locale stazione per aver violato il provvedimento dell’autorità giudiziaria

Pubblicato 9 ore fa
Da Redazione

È stato sorpreso sotto casa dei genitori pretendendo del denaro nonostante fosse sottoposto alla misura del divieto di avvicinamento alle persone offese. Un 46enne di Campobello di Licata è stato arrestato dai carabinieri della locale stazione per aver violato il provvedimento dell’autorità giudiziaria. L’uomo, secondo quanto ricostruito, si sarebbe presentato davanti la porta di casa degli anziani genitori per avere dei soldi. Il 46enne era stato raggiunto da misura cautelare poiché si era reso protagonista di comportamenti aggressivi sfociati poi in episodi di vera e propria violenza. I genitori, stanchi dei soprusi, avevano poi denunciato tutto. 

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