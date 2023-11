“Voglio Esserci Anch’io”, l’evento per di no alla violenza sulle donne

Ad Agrigento sabato 25 novembre alle ore 17:30 al Palacongressi si terrà la manifestazione “Voglio Esserci Anch’io” promossa dal Centro antiviolenza e antistalking Telefono aiuto di Agrigento in occasione della Giornata Internazionale per l’eliminazione della violenza sulle donne e per celebrare 20 anni di instancabile attività che il Centro ha portato avanti per garantire supporto, dignità e speranza alle donne vittime di violenze di ogni genere.

Voglio esserci anch’io

All’evento hanno scelto di ESSERCI artisti straordinari che con grande sensibilità si esibiranno sul palco del Palacongressi per dire NO alla violenza e SI alla cultura del rispetto. Si tratta di Daria Biancardi, Osvaldo Lo Iacono, Mauro Patti Telamon, la scuola di danza Arabesque di Denise Grillo, il Coro Polifonico Pentagramma a Colori diretto dal Maestro Lorenzo Puma, l’orchestra del Liceo Musicale Empedocle, gli studenti del Liceo R. Politi di Agrigento. I proventi dei biglietti venduti saranno devoluti a percorsi di riabilitazione per donne vittime di violenza.