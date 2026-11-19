AICA rassicura i cittadini in merito alla situazione della voragine apertasi in via dei Fiumi ad Agrigento, confermando che è già stato avviato l’iter necessario per procedere alla riparazione del guasto e al conseguente ripristino delle condizioni di sicurezza e della normale viabilità. Secondo le prime ricostruzioni tecniche, il cedimento sarebbe riconducibile a un guasto della tubazione di raccolta delle acque meteoriche, verificatosi in seguito all’ultimo intenso evento atmosferico.

Nelle interlocuzioni avviate con il Comune di Agrigento, i tecnici dell’Ente hanno prospettato anche una possibile correlazione con una precedente perdita della rete idrica, già riparata da AICA, che avrebbe potuto incidere nel tempo sulle condizioni della condotta delle acque bianche, contribuendo al suo deterioramento e al successivo smottamento. Nell’ottica di una collaborazione istituzionale e di un rapporto costruttivo tra AICA e il Comune di Agrigento, socio e proprietario dell’Azienda, è stata condivisa una soluzione che prevede una compartecipazione alle spese di riparazione. L’intervento interesserà, inoltre, anche la condotta delle acque nere, sulla quale sono in corso ulteriori lavori, con l’obiettivo di affrontare contestualmente le criticità presenti e procedere a un ripristino complessivo dello stato dei luoghi. I lavori sono stati già affidati e si è attualmente nella fase di approvvigionamento dei materiali necessari. Si tratta, infatti, di una tubazione di diametro considerevole, circa 160 millimetri, per la quale occorrono componenti tecnici specifici non sempre immediatamente reperibili.

AICA ribadisce il proprio impegno a seguire con attenzione tutte le fasi dell’intervento, mantenendo costante il confronto con l’Amministrazione comunale, affinché si possa arrivare nel più breve tempo possibile alla risoluzione del problema. L’Azienda è consapevole dei disagi che la situazione sta causando ai residenti e agli utenti della zona e assicura che ogni attività necessaria sarà portata avanti con la massima attenzione, nella consapevolezza che la tutela del territorio e la qualità dei servizi resi alla cittadinanza rappresentano una priorità.