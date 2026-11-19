Il tenente colonnello Pierluigi Raspa, originario di Roccalumera, nel messinese, è il nuovo comandante del 313^ Gruppo di addestramento acrobatico dell’Aeronautica militare. Il passaggio di consegne con il comandante uscente, il tenente colonnello Franco Paolo Marocco, è avvenuto ieri mattina. Raspa diventa così il ventisettesimo comandante della Pattuglia acrobatica nazionale dalla sua costituzione, nel 1961. Per l’ufficiale siciliano si apre una fase particolarmente delicata e strategica: sarà infatti chiamato a guidare le Frecce Tricolori nella transizione dall’attuale MB-339 al nuovo M-346 Pan, il velivolo destinato a raccogliere l’eredità dell’aereo che per decenni ha caratterizzato le esibizioni della formazione italiana.

I primi esemplari del nuovo velivolo sono attesi nella primavera del 2027. La prossima stagione acrobatica sarà ancora disputata con gli MB-339, mentre successivamente inizierà l’addestramento sul nuovo aereo. A Rivolto, in provincia di Udine, è previsto l’arrivo di 15 velivoli nell’arco di circa un anno e mezzo. Raspa conosce già da vicino la realtà della Pattuglia acrobatica nazionale. Entrato nelle Frecce Tricolori nel 2017, dopo l’esperienza al 155° Gruppo del 6° Stormo di Ghedi, nella stagione 2026 ha ricoperto il ruolo di Pony 1, guidando la formazione durante le manovre acrobatiche. Con il nuovo incarico assumerà il ruolo di Pony 0, il comandante che durante le manifestazioni coordina da terra l’attività della pattuglia.