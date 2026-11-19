Un cittadino ha citato in giudizio il Comune di Agrigento dopo essere caduto lungo un attraversamento pedonale di piazzale Aldo Moro, davanti alla Prefettura. Secondo la ricostruzione alla base della richiesta, a provocare la perdita di equilibrio sarebbe stato il manto stradale rialzato proprio in corrispondenza delle strisce. L’episodio si è verificato nel cuore della città. Il passante, a causa della deformazione dell’asfalto, è caduto al suolo riportando lesioni al polso sinistro. In seguito all’accaduto ha avanzato una richiesta di risarcimento nei confronti dell’amministrazione comunale, ritenuta responsabile delle condizioni dell’area interessata. Di fronte alla domanda risarcitoria, il settore Affari Generali e Legali del Comune ha predisposto gli atti necessari per definire la posizione dell’ente. La proposta è stata quindi firmata dal sindaco Michele Sodano, dando seguito alle indicazioni del servizio legale municipale.

Il servizio legale ha ritenuto opportuno resistere alle pretese del ricorrente. Il Comune ha così autorizzato la propria costituzione in giudizio davanti al giudice di pace, con l’obiettivo di chiedere il rigetto della richiesta di risarcimento. La rappresentanza e la difesa dell’amministrazione sono state affidate all’avvocato Alfonsa Gueli, funzionaria specialista del settore legale municipale. Sarà ora il magistrato a valutare la ricostruzione dell’accaduto e gli elementi presentati dalle parti per stabilire l’eventuale responsabilità dell’ente e le conseguenze sul piano risarcitorio.