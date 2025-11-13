Agrigento

Cocaina e soldi in contanti, arrestato pusher ad Agrigento 

In manette un ventiseienne tunisino da tempo residente ad Agrigento, aveva occupato casa disabitata trasformandola in centrale dello spaccio

Pubblicato 1 ora fa
Da Redazione

Aveva trasformato una casa disabitata in un centro per il confezionamento della droga che poi vendeva ai clienti in diversi punti della città che raggiungeva a bordo del suo ciclomotore elettrico. Un ventiseienne tunisino, da tempo residente ad Agrigento, è stato arrestato dai poliziotti delle Volanti per detenzione ai fini di spaccio di stupefacenti.

Gli agenti, che tenevano d’occhio l’indagato, sono entrati in azione. Il giovane è stato sorpreso in possesso di 20 grammi di cocaina e vario materiale per il confezionamento. Trovati anche 750 euro in contanti ritenuti provento dell’attività di spaccio. Al termine delle formalità di rito il ventiseienne è stato posto ai domiciliari. 

