Apertura
Furto in un bar a Camastra, rubate sigarette e svuotate slot machines
I ladri hanno portato via il contenuto delle macchinette che, secondo prime stime, potrebbe ammontare a circa mille euro
Furto nel bar “La Sosta” lungo la strada provinciale 410 in territorio di Camastra. Ignoti malviventi sono riusciti ad intrufolarsi nell’attività commerciale e prendere di mira quattro slot machines.
I ladri hanno portato via il contenuto delle macchinette che, secondo prime stime, potrebbe ammontare a circa mille euro. Rubate anche diverse stecche di sigarette e una macchina cambia monete. Al via le indagini dei carabinieri. Un aiuto potrebbe arrivare dall’eventuale presenza di telecamere in zona.
