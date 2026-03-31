Viabilità, Catanzaro attacca: “SS118 allo sfascio, il governo intervenga subito”

“La SS118 “Corleonese-Agrigentina” è ormai simbolo di un’emergenza strutturale che si ripete senza sosta”. Lo rileva oggi Michele Catanzaro, capogruppo Pd all’Ars, con una specifica interrogazione.Dopo la chiusura del km 113,100 tra Cianciana e Raffadali, un nuovo cedimento del piano viario in direzione Alessandria della Rocca conferma il collasso di un’arteria essenziale per l’intera area dei Sicani. Il Partito Democratico di Agrigento, con il segretario provinciale Francesco Cacciatore e il Circolo PD di Raffadali “C. Sessa”, ha più volte segnalato una situazione insostenibile, aggravata da frane, smottamenti e totale assenza di interventi strutturali.La SS118, pur già in condizioni precarie, resta vitale per migliaia di cittadini, pendolari e imprese che vivono un isolamento viario drammatico. Ogni blocco paralizza economia, servizi e mobilità, trasformando un territorio fragile in una trappola quotidiana.

“Non possiamo più trattare questi eventi come episodi isolati – afferma il capogruppo PD Michele Catanzaro – i fenomeni alluvionali sono ormai costanti e il dissesto idrogeologico richiede una programmazione seria. Non bastano rattoppi o interventi spot: servono opere definitive di messa in sicurezza, e servono adesso”.Il gruppo parlamentare del PD ha presentato un’interrogazione urgente all’Assessorato regionale Infrastrutture per chiedere tempi certi, risorse adeguate e un piano risolutivo.“Il Governo regionale – conclude Catanzaro – non può continuare a ignorare un’arteria che tiene in piedi un’intera area interna. La SS118 è allo sfascio: intervenire è un dovere”.