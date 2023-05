Amministrative, Conte in Sicilia: “nostro obiettivo è rilancio dell’Isola”

“Continuiamo un nostro percorso fortemente caratterizzato da obiettivi per rilanciare questa terra in un clima di speranza, ma anche di progetti concreti attraverso la sostenibilità che riguarda tutto: ambiente, diritti sociali, il problema dell’opportunità del lavoro che non c’è e su questo bisogna creare una prospettiva per i giovani affinché non vadano via. Queste elezioni giungono in un momento difficile, in cui c’è un governo che non riconosce che c’è un lavoro precario, che c’è gente in difficoltà economica e sociale. Gente che ha contratto mutui che non riesce più a pagare”. Così il presidente del Movimento 5 Stelle, Giuseppe Conte, parlando con i giornalisti alla prima tappa del tour di due giorni in Sicilia, a Trapani, insieme al coordinatore del Movimento in Sicilia, Nuccio Di Paola.

Il tour è organizzato in occasione delle elezioni amministrative nell’isola a sostegno dei candidati pentastellati nei comuni dell’isola chiamati al voto. Nel pomeriggio il leader è atteso a Licata per dare sostegno al candidato sindaco Fabio Amato.

“Quello del Ponte sullo Stretto – ha aggiuno Conte-è un vecchio progetto riesumato per assecondare le velleità, più che la concretezza, del ministro di turno, Matteo Salvini: sembra quasi che lo lascino fare per sfogare questo capriccio. Al momento di concreto ci sono solo tante chiacchiere e nessun finanziamento, ma solo la prospettiva di perdere tanti soldi per le attività preliminari. Noi vogliamo concretezze per questa terra. Dobbiamo rafforzare e portare in questa terra i soldi del Pnrr per tante infrastrutture già previste, in corso di realizzazione o già progettate”