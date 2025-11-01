Apertura

Donna travolta e uccisa mentre camminava

Non è escluso che la causa dell'incidente sia da ricondursi alla velocità sostenuta mantenuta dall'auto.

Pubblicato 23 minuti fa
Da Redazione

Incidente stradale mortale lungo la strada statale 114 Orientale Sicula dove, all’altezza del bivio per Aci Castello nel Catanese, a perdere la vita è stata una donna di 63 anni.

Da una prima ricostruzione, la vittima stava camminando a piedi quando è stata travolta da un’auto, un’utilitaria e sbalzata a diversi metri di distanza lungo la carreggiata in direzione del borgo marinaro.

Sul posto sono intervenuti i carabinieri e la polizia locale di Aci Castello che hanno proceduto con i rilievi, regolato la viabilità e chiuso temporaneamente la strada. Non è escluso che la causa dell’incidente sia da ricondursi alla velocità sostenuta mantenuta dall’auto.

