Donna travolta e uccisa mentre camminava

Incidente stradale mortale lungo la strada statale 114 Orientale Sicula dove, all’altezza del bivio per Aci Castello nel Catanese, a perdere la vita è stata una donna di 63 anni.

Da una prima ricostruzione, la vittima stava camminando a piedi quando è stata travolta da un’auto, un’utilitaria e sbalzata a diversi metri di distanza lungo la carreggiata in direzione del borgo marinaro.

Sul posto sono intervenuti i carabinieri e la polizia locale di Aci Castello che hanno proceduto con i rilievi, regolato la viabilità e chiuso temporaneamente la strada. Non è escluso che la causa dell’incidente sia da ricondursi alla velocità sostenuta mantenuta dall’auto.