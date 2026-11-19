Si chiude con quattro condanne il processo scaturito dal pestaggio di un cinquantenne avvenuto lo scorso ottobre all’interno della villa comunale di Ravanusa. Il giudice per l’udienza preliminare del tribunale di Agrigento, Manfredi Coffari, ha inflitto 3 anni e 8 mesi di reclusione a Giovanni Pio Galiano, 23 anni, e Raffaele Mattia Avarello, 20 anni (difesi dagli avvocati Lillo Fiorello e Calogero Meli). I due giovani sono ritenuti gli autori (in concorso con un minorenne ndr) dell’aggressione alla vittima. Il giudice, tuttavia, ha escluso l’aggravante dell’uso delle armi. Il gup ha poi condannato ad 1 anno, 10 mesi e 6 giorni di reclusione Giuseppe Galiano, 49 anni, mentre 1 anno, 1 mese e 20 giorni di reclusione è la pena inflitta a Carmelo Marchese Ragona, 57 anni (difeso dall’avvocato Salvatore Manganello). Questi ultimi due, originariamente accusati di stalking e violenza privata, sono stati condannati per intralcio alla giustizia, un reato più lieve. Tutti gli imputati sono di Ravanusa. Gli imputati dovranno anche risarcire con 1.500 euro la persona offese, rappresentata dall’avvocato Carmelo Pitrola.

La vicenda è legata all’aggressione avvenuta nell’ottobre dello scorso anno all’interno della villa comunale del paese. Ai due giovani veniva contestato il reato di lesioni aggravate in concorso per aver partecipato attivamente – insieme ad un minorenne – al pestaggio del cinquantenne. Secondo quanto ricostruito i due giovani si sarebbero scagliati contro l’uomo picchiandolo anche con l’utilizzo di un tirapugni. Quest’ultima circostanza è stata però esclusa dal tribunale. La vittima, con il volto tumefatto, riportò traumi sparsi e la frattura di diverse ossa. In quell’occasione venne preso a pugni anche una seconda persona, giunta in soccorso della vittima. Il cinquantenne riconobbe alcuni dei suoi aggressori e denunciò l’accaduto ai carabinieri. Dieci giorni più tardi arrivarono le minacce. Secondo quanto ricostruito, infatti, il padre di uno degli indagati e un conoscente avvicinarono un parente della vittima incaricandolo di comunicare al cinquantenne di ritirare la querela altrimenti “sarebbe accaduta una guerra”. Per questo motivo ai due venivano contestati i reati di atti persecutori e violenza privata riqualificati però oggi dal giudice in intralcio alla giustizia.