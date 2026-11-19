Ammonta a oltre 20.000 euro il totale delle sanzioni amministrative elevate nelle ultime settimane dal Nucleo di Polizia Urbana della Polizia Locale di Agrigento, protagonista di un’intensa attività di monitoraggio sul territorio. L’operazione, mirata a tutelare l’incolumità pubblica, la sicurezza stradale e l’ambiente, si è chiusa anche con un bilancio pesante sul fronte giudiziario: sette denunce all’Autorità Giudiziaria per edifici fatiscenti e il sequestro penale di un terreno trasformato in discarica di rifiuti edili.

Sul piano amministrativo, l’azione degli agenti si è concentrata in particolare sulla viabilità e sulla prevenzione degli incendi. Da un lato, sono state sanzionate numerose irregolarità legate ai lavori sulla sede stradale: dalle ditte che operavano in assenza delle necessarie autorizzazioni fino alla mancanza di idonea segnaletica di sicurezza e al mancato ripristino a regola d’arte dell’asfalto. Dall’altro, in attuazione delle ordinanze antincendio, sono stati passati al setaccio diversi fondi agricoli e aree verdi private, portando a sanzionare i proprietari inadempienti che non avevano provveduto al diserbo e alla pulizia dalle sterpaglie, esponendo così le zone circostanti al concreto rischio di roghi.

Ancora più incisivo è stato l’intervento sul fronte penale, dove gli accertamenti del Nucleo di Polizia Urbana hanno seguito due direttrici principali. La prima ha riguardato la sicurezza urbana nel centro storico: a seguito di sopralluoghi congiunti con gli uffici comunali della Protezione Civile, sono state inoltrate sette informative di reato alla Procura della Repubblica a carico di altrettanti proprietari di immobili fatiscenti. Gli edifici presentavano gravi criticità — dal distacco di intonaci al degrado di prospetti e balconi, fino a veri e propri dissesti strutturali — tali da rappresentare un serio pericolo per la sicurezza di residenti e passanti.

Il secondo filone d’indagine ha invece colpito i reati ambientali, culminando nell’esecuzione di un sequestro preventivo, già convalidato dalla Procura della Repubblica. I sigilli sono scattati su un’area privata interessata dalla demolizione di un immobile, dove gli agenti hanno riscontrato il mancato smaltimento e l’abbandono incontrollato di rifiuti speciali pericolosi derivanti proprio dai lavori edili. Nonostante il terreno fosse di proprietà privata, la gestione illecita delle macerie ha fatto scattare immediatamente il provvedimento cautelare.

Dal Comando della Polizia Locale fanno sapere che la linea della tolleranza zero proseguirà anche nelle prossime settimane, con nuovi controlli mirati a garantire il rispetto delle normative, il decoro urbano e la messa in sicurezza delle aree più critiche del territorio.