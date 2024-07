Accoltellamento tra fratelli a Palma di Montechiaro: due feriti in ospedale

Ci sarebbero dissidi familiari dietro un accoltellamento tra fratelli a Palma di Montechiaro. I fatti sono avvenuti in via Germania, periferia della città. Secondo le prime notizie frammentarie due sarebbe i feriti, uno colpito con vari fendenti dall’Ospedale di Licata sta per essere trasferito presso il reparto di chirurgia dell’Ospedale San Giovanni di Dio di Agrigento; l’altro si trova attualmente presso il nosocomio licatese per le cure necessarie. Sul luogo i Carabinieri della locale stazione si stanno occupando di ricostruire la vicenda; presente anche una volante della Polizia del locale commissariato in ausilio per ordine pubblico.