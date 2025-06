Accoltellato durante lite in piazza Progresso, 19enne in ospedale  

Un diciannovenne tunisino, ma residente nell’agrigentino, è stato ferito a coltellate a margine di una lite avvenuta in piazza Progresso, nel centro di Raffadali. Il giovane è stato trasportato al Pronto soccorso dell’ospedale San Giovanni di Dio dove è stato medicato con diversi punti di sutura. Non è in pericolo di vita.

Ad occuparsi delle indagini sono i carabinieri che, come primo passo, hanno già sentito diversi testimoni. Non è ancora chiaro quanto accaduto. Secondo una prima ricostruzione sarebbe scoppiata una lite tra il 19enne e un’altra persona. Dalla parole si è passati ai fatti e sarebbe spuntato un coltello. Ad avere la peggio è stato il tunisino, colpito con diversi fendenti.