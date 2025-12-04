Accoltellato in centro storico, indaga Polizia

Un uomo di 37 anni, originario dell’Algeria, è stato accoltellato in centro storico a Caltanissetta. La vittima è stata soccorsa dal 118 che lo ha trasportato al pronto soccorso dell’ospedale Sant’Elia con il codice giallo. L’uomo era vigile e cosciente e sarebbe stato raggiunto da circa 7 coltellate al volto e alle braccia ma, a quanto pare, in maniera superficiale.

Inizialmente ai soccorritori erano stati segnalati due feriti ma pare che uno dei due sia fuggito prima dell’arrivo dei sanitari. La vittima avrebbe dichiarato di essere stato derubato di una collana. Indaga la Polizia. Sul posto è stato trovato il coltello, sequestro dagli investigatori.