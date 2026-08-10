Licata

Licata, svuota serbatoi dei treni e fugge in monopattino: denunciato

L’uomo deve rispondere del reato di truffa

Pubblicato 16 ore fa
Da Redazione

E’ stato identificato e rintracciato dal personale del posto di polizia ferroviaria di Agrigento, a conclusione di un’attività d’indagine, il ladro che nei giorni scorsi ha rubato diversi litri di carburante da alcuni mezzi all’interno dello scalo ferroviario di Licata.
Si tratta di un quarantatreenne di nazionalità marocchina, da tempo domiciliato a Licata, denunciato in stato di libertà, alla Procura della Repubblica, per l’ipotesi di reato di furto. Allo stesso è stato sequestrato il monopattino ritenuto pertinente alla consumazione del reato.

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