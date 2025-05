Aggredisce con un bastone i poliziotti che scoprono allaccio abusivo, arrestato 

Si arma di un bastone, minaccia e aggredisce i poliziotti che si erano recati nella sua abitazione per verificare la presenza di un allaccio abusivo alla rete elettrica. È successo a Palma di Montechiaro dove un trentottenne del posto – S.C. – è stato arrestato con le accuse di minacce, resistenza e lesioni a pubblico ufficiale. Il controllo è scattato lo scorso 24 maggio.

Gli agenti, insieme ai tecnici dell’Enel, hanno effettuato un sopralluogo a casa del trentottenne poiché avevano il sospetto della presenza di un allaccio abusivo. Sospetto fondato poiché l’allaccio è stato poi trovato e l’uomo denunciato anche per furto aggravato. L’uomo – però – alla vista degli agenti si è armato di un bastone e ha colpito i poliziotti. In due sono finiti all’ospedale di Licata dove gli sono stati diagnosticati traumi guaribili in otto giorni.